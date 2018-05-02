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Годин: «Понятия не имею, какие планы у Гризманна»
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Годин: «Понятия не имею, какие планы у Гризманна» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин поделился информацией о будущем одноклубника Антуана Гризманна.
"Мы понятия не имеем, какие у него планы", — отметил уругваец в беседе с Radio Rincón. «Думаю, даже он не знает. Однако команда надеется, что Антуан останется здесь надолго. Он работает в соответствие с контрактом с „Атлетико“ и, смею надеяться, продолжит развиваться здесь и дарить нам ещё больше поводов для радости».
В текущем сезоне на счету Гризманна 27 голов и 13 голевых передач в 40 матчах за «Атлетико Мадрид».
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