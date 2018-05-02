Валерий Кичин: Торопились и действовали не слишком уверенно

— В первом тайме нам не хватало в конце просто точного паса какого-то, выверенного, чтобы забить гол. Вот и все. Мне кажется, слишком торопились, действовали не слишком уверенно, поэтому не смогли довести мяч до конца.

— Второй тайм. Интересует больше всего пропущенный мяч, что случилось? — Произошел обрез. Была зона пустая, так как я поднялся выше после замен мне осталась бровка, вот. Поэтому при подключении был обрез, я просто не успел, ну, и, вот так вот. В мою зону сразу вбежали и забили…

— Когда били пенальти, о чем думали? — О голе (улыбается). Только о голе думал.