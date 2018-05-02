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Валерий Кичин: Торопились и действовали не слишком уверенно
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Валерий Кичин: Торопились и действовали не слишком уверенно 

Советский спорт 1 час назад
— В первом тайме нам не хватало в конце просто точного паса какого-то, выверенного, чтобы забить гол. Вот и все. Мне кажется, слишком торопились, действовали не слишком уверенно, поэтому не смогли довести мяч до конца.
— Второй тайм. Интересует больше всего пропущенный мяч, что случилось? — Произошел обрез. Была зона пустая, так как я поднялся выше после замен мне осталась бровка, вот. Поэтому при подключении был обрез, я просто не успел, ну, и, вот так вот. В мою зону сразу вбежали и забили…
— Когда били пенальти, о чем думали? — О голе (улыбается). Только о голе думал.
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