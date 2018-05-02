Российский хоккеист оплатил лечение тяжелобольному ребёнку с Алтая? 

Неужели правда, что российский хоккеист Илья Ковальчук продал автомобиль, который получил за победу на Олимпиаде, а деньги пожертвовал на лечение мальчика с Алтая?
Олимпийский чемпион, игрок сборной России по хоккею Илья Ковальчук узнал историю 13-летнего Якова Лобченко из села первомайское Алтайского края. Из-за онкологической опухоли мальчику требуется операция по эндопротезированию сустава с дальнейшей продолжительной реабилитацией. Яков живёт с бабушкой. Одной ей требуемую на лечение внука сумму в 2,7 млн рублей никак не собрать. История бабушки и мальчика тронула чемпиона, и он решил продать призовую машину BMW X5, а деньги отдать на лечение подростка. Как сообщает Агентство социальной информации, машину у Ковальчука купил Артемий Панарин, форвард хоккейного клуба «Коламбус». А вот что рассказала председатель фонда «Спаси жизнь» Юлия Ромейко: «Яшина бабушка плакала от счастья, все поздравляли мальчика — надежда на спасение обрела реальность».