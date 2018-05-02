Команда Росгвардии стала первой в гонке «эльбрусских монстров»

ПОЛЯНА АЗАУ /Кабардино-Балкария/,2 мая. / ТАСС /. Представители федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) заняли первое и второе места в экспедиционной гонке по ски-альпинизму Elbrus Ski Monsters Expedition Race ("Эльбрусские монстры по ски-альпинизму"), которая проходит в рамках 10-го международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race-2018 в Приэльбрусье. Около 40 спортсменов-экстремалов прошли по местам, где во время Великой Отечественной войны шли бои за высшую точку Европы — Эльбрус, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Впервые за историю фестиваля мы проводили уникальную экспедиционную гонку, где первой финишировала команда Росгвардии №1 (Руслан Кульмухаметов и Иван Марченков), второй пришла команда №2 того же ведомства ( Иван Федоров и Иван Макаев). На третьем месте команда Минобороны РФ №1 в составе Евгения Маркова и Василия Хрычева. Сложную трассу лидерам удалось преодолеть за 8 часов 19 минут 23 секунды", — рассказал ТАСС директор фестиваля Евгений Колчанов.

Длина трассы была равна 35 км с перепадом высот 4,5 км. Стартовав с поляны Азау, спортсмены побывали практически во всех точках, где проходили военные действия во время Великой Отечественной войны — Ледовая база, 105 пикет, Бочки, Скалы Пастухова — и поднялись на западную вершину Эльбруса. В гонке помимо российских спортсменов приняли участие представители Болгарии, Австрии и Испании.

В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2018 году заявились около 500 спортсменов из 22 стран мира, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. В 2017 году новый рекорд скоростного восхождения на Эльбрус установил эквадорец Карл Эглоф — 3 часа 26 минут. Ему же принадлежит теперь еще один мировой рекорд: спортсмену удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут 45 секунд.