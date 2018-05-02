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Евгений Ловчев: Дзюба сыграет на чемпионате мира
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Евгений Ловчев: Дзюба сыграет на чемпионате мира 

Советский спорт 1 час назад
— «Арсенал» может повлиять на чемпионскую гонку и на распределение медалей. Туляки играют в Москве с ЦСКА, а затем принимают в последнем туре «Локомотив». Уверен, что соперникам «Арсенала» придется непросто. И еще надо учесть фактор Дзюбы. Он в матче с «Анжи» опять был очень активен и полезен.
Дзюба силен, когда ему надо доказывать. Когда-то он доказывал Карпину, что его несправедливо отправили в аренду в «Томь», а затем в «Ростов». Артем забивной форвард, а у нас не так много нападающих. И я уже не раз говорил и еще раз повторю: уверен, Дзюба сыграет на чемпионате мира.
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