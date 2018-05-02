На Алтае прошли традиционные соревнования рафтеров?

В Алтайском крае на реке Лосиха прошёл второй этап «Лосиных игр» — традиционных соревнований рафтеров.

Реки края только-только окончательно освободились ото льда, и любители водной стихим тут же отправились проверять на прочность свои плавсредства. Первый этап «Лосиных игр» прошёл 15 апреля, и вот уже второй. Его, к слову, посвятили памяти одного из лидеров движения водников в Алтайском крае — Юрию Либрехту.

Участниками соревнований стали 140 спортсменов (18 экипажей). Это представители Барнаула, Бийска, Тальменки и Горно-Алтайска. Они боролись за первенство в трёх дисциплинах: «Квалификация», «Спринт» и «Слалом».

По итогам напряжённой борьбы в зачёте R-4 (четырёхместные рафты) лучшими стали гости из Республики Алтай — команда «Алтай-рафт». «Серебро» досталось бийскому «Скату», а третье место заняли барнаульцы — «Турклуб АлтГУ».

У женщин в группе R-6 сильнейшими стали девушки из столицы края — «Алтай сплав». Второе место на пьедестале заняли бийчанки — команда «Касатки», а замкнули тройку «Турклуб АлтГУ». В этом же виде, но у мужчин, первенствовали парни из «Алтай сплав», бийский «Скат» второй, «бронза» у «Бизонов» (туроператор «Актур»).

У юниоров наилучший результат показали мальчишки из Барнаула — «Алые паруса», у девочек бийские «Скатики».

Уже в скором времени практически таким же составом все спортсмены отправятся на бурные горные реки Сема и Чуя, где в конце апреля — начале мая пройдут очередные соревнования.