«Панатинаикос» может перейти из Евролиги в Лигу чемпионов

— Много команд выразили интерес на вступление в Лигу чемпионов, и «Панатинаикос» будет рассматриваться нами как одна из самых больших и исторических команд Европы.

Помимо «Панатинаикоса» есть и другие команды, которые могут обеспечить себе место в турнире через свои успешные выступления на внутренней арене.

Мы уже провели переговоры с руководством «Панатинаикоса», поговорим еще и на этой неделе. Нам нужно совместно изучить перспективу участия команды в нашем турнире. «Панатинаикос» получит то же предложение, что и другие команды. Мы не планируем никаких дополнительных стимулов, — приводит слова Комниноса Eurohoops.

Ранее президент «Панатинаикоса» вступил в затяжной конфликт с руководством Евролиги.