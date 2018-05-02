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«Панатинаикос» может перейти из Евролиги в Лигу чемпионов
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«Панатинаикос» может перейти из Евролиги в Лигу чемпионов 

Советский спорт 1 час назад
— Много команд выразили интерес на вступление в Лигу чемпионов, и «Панатинаикос» будет рассматриваться нами как одна из самых больших и исторических команд Европы.
Помимо «Панатинаикоса» есть и другие команды, которые могут обеспечить себе место в турнире через свои успешные выступления на внутренней арене.
Мы уже провели переговоры с руководством «Панатинаикоса», поговорим еще и на этой неделе. Нам нужно совместно изучить перспективу участия команды в нашем турнире. «Панатинаикос» получит то же предложение, что и другие команды. Мы не планируем никаких дополнительных стимулов, — приводит слова Комниноса Eurohoops.
Ранее президент «Панатинаикоса» вступил в затяжной конфликт с руководством Евролиги.
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