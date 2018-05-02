«Панатинаикос» ведет переговоры об участии в баскетбольной Лиге чемпионов

Исполнительный директор баскетбольной Лиги чемпионов Патрик Комнинос подтвердил информацию о том, что греческий «Панатинаикос» ведет переговоры с руководством турнира об участии клуба в турнире в сезоне-2018/19, передает "Советский спорт"

"Много команд выразили желание вступить в Лигу чемпионов, и «Панатинаикос» будет рассматриваться нами как одна из самых больших и исторических команд Европы", — цитирует Комниноса Eurohoops.

В руководстве Лиги чемпионов подчеркнули, что «Панатинаикос» будет находиться в равных условиях по сравнению с другими клубами турнира.

"Мы уже провели переговоры с руководством «Панатинаикоса», поговорим еще и на этой неделе. Нам нужно совместно изучить перспективу участия команды в нашем турнире. «Панатинаикос» получит то же предложение, что и другие команды. Мы не планируем никаких дополнительных стимулов", — сказал Комнинос.

Ранее сообщалось, что «Панатинаикос» прекратит свое выступление в Евролиге.