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«Панатинаикос» ведет переговоры об участии в баскетбольной Лиге чемпионов
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«Панатинаикос» ведет переговоры об участии в баскетбольной Лиге чемпионов 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Официальный сайт «Химок»
Исполнительный директор баскетбольной Лиги чемпионов Патрик Комнинос подтвердил информацию о том, что греческий «Панатинаикос» ведет переговоры с руководством турнира об участии клуба в турнире в сезоне-2018/19, передает "Советский спорт".
"Много команд выразили желание вступить в Лигу чемпионов, и «Панатинаикос» будет рассматриваться нами как одна из самых больших и исторических команд Европы", — цитирует Комниноса Eurohoops.
В руководстве Лиги чемпионов подчеркнули, что «Панатинаикос» будет находиться в равных условиях по сравнению с другими клубами турнира.
"Мы уже провели переговоры с руководством «Панатинаикоса», поговорим еще и на этой неделе. Нам нужно совместно изучить перспективу участия команды в нашем турнире. «Панатинаикос» получит то же предложение, что и другие команды. Мы не планируем никаких дополнительных стимулов", — сказал Комнинос.
Ранее сообщалось, что «Панатинаикос» прекратит свое выступление в Евролиге.
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