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СМИ: футболист «Рубина» Азмун может перейти в «Вулверхэмптон»
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СМИ: футболист «Рубина» Азмун может перейти в «Вулверхэмптон» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 2 мая. Иранский нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун может перейти в английский «Вулверхэмптон» во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает портал TEAMtalk.
По информации издания, помимо «Вулверхэмптона», который является фаворитом в борьбе за игрока, на Азмуна претендуют еще четыре клуба — английские «Эвертон», «Лестер» и «Фулхэм», а также шотландский «Селтик».
Азмун стал игроком «Рубина» в 2012 году. В феврале 2015 года нападающий перешел в «Ростов» на правах аренды, а летом 2016 подписал с ростовским клубом полноценный контракт. Летом 2017 года Азмун вернулся в «Рубин» вслед за тренером Курбаном Бердыевым и подписал с казанским клубом трехлетнее соглашение. В текущем сезоне футболист провел за казанский клуб 26 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.
"Вулверхэмптон" занимает первое место в Чемпионшипе, набрав 99 очков, и досрочно гарантировал себе участие в Английской премьер-лиге в следующем сезоне.
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