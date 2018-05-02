СМИ: футболист «Рубина» Азмун может перейти в «Вулверхэмптон»

ТАСС , 2 мая. Иранский нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун может перейти в английский «Вулверхэмптон» во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает портал TEAMtalk.

По информации издания, помимо «Вулверхэмптона», который является фаворитом в борьбе за игрока, на Азмуна претендуют еще четыре клуба — английские «Эвертон», «Лестер» и «Фулхэм», а также шотландский «Селтик».

Азмун стал игроком «Рубина» в 2012 году. В феврале 2015 года нападающий перешел в «Ростов» на правах аренды, а летом 2016 подписал с ростовским клубом полноценный контракт. Летом 2017 года Азмун вернулся в «Рубин» вслед за тренером Курбаном Бердыевым и подписал с казанским клубом трехлетнее соглашение. В текущем сезоне футболист провел за казанский клуб 26 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

"Вулверхэмптон" занимает первое место в Чемпионшипе, набрав 99 очков, и досрочно гарантировал себе участие в Английской премьер-лиге в следующем сезоне.