Капитан ПСЖ едва не умер в России несколько лет назад

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула рассказал, что нынешний капитан ПСЖ Тиаго Силва был близок к смерти, когда выступал за московское «Динамо» в 2005 году. "Врачу московского «Динамо» Юрию Василькову нередко говорят, что он спас Силву от смерти. Тьяго где-то подхватил туберкулез, который не сразу диагностировали. Наблюдали слабость, ухудшение состояния. Хорошо, что доктор вовремя смекнул сделать рентген легких, которые показали туберкулез. Специалисты говорили: еще бы несколько дней — и бразилец скончался бы", — рассказал Гамула. 33-летний Силва перешел в «Динамо» в 2005 году из «Порту» за 3,5 миллиона евро, но не провел за российский клуб ни одной игры.