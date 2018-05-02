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Капитан ПСЖ едва не умер в России несколько лет назад
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Капитан ПСЖ едва не умер в России несколько лет назад 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула рассказал, что нынешний капитан ПСЖ Тиаго Силва был близок к смерти, когда выступал за московское «Динамо» в 2005 году.
"Врачу московского «Динамо» Юрию Василькову нередко говорят, что он спас Силву от смерти. Тьяго где-то подхватил туберкулез, который не сразу диагностировали. Наблюдали слабость, ухудшение состояния. Хорошо, что доктор вовремя смекнул сделать рентген легких, которые показали туберкулез. Специалисты говорили: еще бы несколько дней — и бразилец скончался бы", — рассказал Гамула.
33-летний Силва перешел в «Динамо» в 2005 году из «Порту» за 3,5 миллиона евро, но не провел за российский клуб ни одной игры.
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