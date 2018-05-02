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Андрей Тихонов: Волгоград обязан иметь команду в РФПЛ
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Андрей Тихонов: Волгоград обязан иметь команду в РФПЛ 

Советский спорт 31 минуту назад
— Хочу поздравить город-герой Волгоград с таким прекрасным стадионом. Думаю, что теперь власти города обратят внимание на команду, которой в следующем году, думаю, будет по силам выйти в Премьер-Лигу. Такой стадион должен быть представлен в РФПЛ.
Поздравляю всех болельщиков «Крыльев» с победой. Завтра у клуба день рождения. «Крыльям» исполняется 76 лет. Мы посвящаем эту победу клубу и председателю совета директоров клуба Дмитрию Шляхтину, у которого сегодня день рождения.
Что касается игры, то она смотрелась. Качество поддержки было на высоком уровне. Мы играли на великолепном поле, забили два быстрых гола, а потом перестали выполнять то, что должны были — немного расслабились, хорошо, что не пропустили. Во второй половине игра была равная. Желаю «Ротору» удачи. Такой город обязан иметь команду в РФПЛ, — цитирует Тихонова официальный сайт «Крыльев Советов».
2 мая «Крылья» обыграли «Ротор-Волгоград» со счетом 2:0 в 36-м туре первенства ФНЛ.
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