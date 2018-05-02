Алексей Бывальцев: «О СКА буду думать после чемпионата мира»

Нападающий сборной России Алексей Бывальцев рассказал о первом дне пребывания в Дании, где 4 мая стартует чемпионат мира.

"В НХЛ не спешу, надо проявить себя в России". Новичок сборной, ставший главным открытием КХЛ — Вам понравилась главная арена чемпионата мира?

— Хорошие впечатления. Раздевалку нам сделали удобную. Арена хорошая. Лед — тоже, быстренький. Но здесь немного жарковато. Душно. Но ничего страшного, сегодня-завтра покатаемся, привыкнем, и дальше будет хорошо. Усталость? После двухчасового перелета у меня ее быть не может. Я в "Амуре" привык летать побольше.

— Про Копенгаген что-то знаете?

— Ничего не знаю. Вот в курсе, что арена, которой мы будем играть, сделана в концертном зале.

— Неопределенность с итоговым составом на турнир вас не напрягает?

— Конкуренция — это хорошо, все работают по полной. А тренерский штаб решит, кого отставлять. Нам надо только работать.

— Оказаться здесь это уже успех или вас утроит только попадание в заявку?

— Давайте так не будем говорить. Хотя если бы перед началом сезона мне сказали, что я окажусь здесь, то особо бы этому не поверил. Приятно. Но мне еще надо много работать, чтобы играть лучше и прибавлять. Здесь я учусь у опытных партнеров по команде. Паша Дацюк помогает, подсказывает.

— После матчей Евротура нет мысли о том, почему что-то не получается?

— О них уже давно забыли. Сейчас начинается совсем другой турнир, намного серьезнее.

— Что скажете про свой переход в СКА?

— Я об этом знал уже давно. Какие могут быть ощущения? Сейчас я в сборной. О СКА буду думать после чемпионата мира.

— С хабаровскими болельщиками уже простились?

— Выложили видеообращение, и в Инстаграме у жены опубликовали пост. Поблагодарил болельщиков. ​

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