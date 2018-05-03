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Алексей Бывальцев: Все работают на полную, а тренерский штаб решит — кому играть
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Алексей Бывальцев: Все работают на полную, а тренерский штаб решит — кому играть 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
— Чувствуется усталость после перелета? — Да нет, какая усталость? У меня точно нет. Два часа всего летели. Я привык и к более длинным перелетам.
— Неопределенность с составом заставляет больше работать на тренировках? — Конечно. Конкуренция — это хорошо. Все работают на полную, а тренерский штаб решит — кому играть. Будем ждать и работать.
— Чувствуется, что арена не совсем хоккейная? — Если честно, не обращаю на это внимания. Все хорошо сделали здесь, у нас хорошая раздевалка — все удобно.
— Участие в таком турнире — впервые для вас. — Конечно, это интересно. Если бы мне какое-то время назад сказали, что так все получится, что я здесь окажусь — я бы, наверное, не поверил. Приятно. Но нужно работать и доказывать, больше ничего.
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