«Балтика» сыграла последний матч на старейшем стадионе России

Все следующие домашние матчи калининградская команда будет проводить на новой арене, построенной к Чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в 11 городах РФ этим летом.

Стадион «Балтика» считается памятником федерального значения. Известно, что в 1892 году городской советник Кёнигсберга, банкир, доктор Вальтер Симон построил и подарил городу спортивно-игровые площадки. После стадион неоднократно перестраивался, до 1933 года он был домашней ареной для двух немецких клубов. С 1933 года он стал постоянным местом проведения парадов, шествия и митингов.

Теперь же группа проектировщиков работает над концепцией будущего ландшафтно-спортивного парка. Но уже точно, что коммерческой застройки на территории старейшего в России стадиона не будет.