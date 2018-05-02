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«Балтика» сыграла последний матч на старейшем стадионе России
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«Балтика» сыграла последний матч на старейшем стадионе России 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Все следующие домашние матчи калининградская команда будет проводить на новой арене, построенной к Чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в 11 городах РФ этим летом.
Стадион «Балтика» считается памятником федерального значения. Известно, что в 1892 году городской советник Кёнигсберга, банкир, доктор Вальтер Симон построил и подарил городу спортивно-игровые площадки. После стадион неоднократно перестраивался, до 1933 года он был домашней ареной для двух немецких клубов. С 1933 года он стал постоянным местом проведения парадов, шествия и митингов.
Теперь же группа проектировщиков работает над концепцией будущего ландшафтно-спортивного парка. Но уже точно, что коммерческой застройки на территории старейшего в России стадиона не будет.
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