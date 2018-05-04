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Экс-тренера сборной Сальвадора наказали за «договорняк»
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Экс-тренера сборной Сальвадора наказали за «договорняк» 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
Бывший наставник футбольной сборной Сальвадора Рамон Марадиага дисквалифицирован Международной федерацией футбола на два года. Причиной столь радикального решения стало подозрение в соучастии тренера в организации договорного матча.
Как считают эксперты ФИФА, Марадиага знал о том, что некая третья сторона обещала его подопечным денежное вознаграждение за нужный исход отборочного матча с командой Канады за право выхода на чемпионат мира-2018, сообщает еженедельник «Футбол-Хоккей». Тренер должен был сообщить о подозрениях, но не сделал этого.
Со слов капитана сборной Сальвадора Нельсона Бонильи на пресс-конференции перед матчем стало известно, что накануне поединка игроков пытался подкупить некий бизнесмен, имя которого осталось неизвестным. Он был заинтересован в определенном результате, но получил от футболистов отказ.
Несмотря на то, что «договорняк» как таковой не состоялся, Марадиага был признан виновным в нарушении антикоррупционных принципов этического кодекса ФИФА и сокрытии информации. Специалиста также оштрафовали на 20 тыс. швейцарских франков.
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