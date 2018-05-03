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Финалисты Кубка России начали процедуру лицензирования
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Финалисты Кубка России начали процедуру лицензирования 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: eurosport.ru
Финалисты Кубка России по футболу, «Тосно» и курский «Авангард», подали документы для прохождения лицензирования на будущий сезон в связи с возможным участием в Лиге Европы в Российский футбольный союз (РФС), передает "Советский спорт".
"Оба клуба подали документы на участие в чемпионате России с возможным выступлением в Лиге Европы. Комиссия их рассмотрит", — заявил председатель комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов Александр Зорков.
Финал Кубка России состоится 9 мая в Волгограде, в 19:00 по московского времени. Победитель турнира получит возможность в следующем сезоне выступить на групповом этапе Лиги Европы.
"Тосно" на данный момент занимает 15 строчку в таблице Российской футбольной премьер-лиги, а «Авангард» находится на 10 позиции первенства Футбольной национальной лиги.
Ранее сообщалось, что определена судейская бригада на финальный матч Кубка России.
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