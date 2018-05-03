Финалисты Кубка России начали процедуру лицензирования

Финалисты Кубка России по футболу, «Тосно» и курский «Авангард», подали документы для прохождения лицензирования на будущий сезон в связи с возможным участием в Лиге Европы в Российский футбольный союз (РФС), передает "Советский спорт"

"Оба клуба подали документы на участие в чемпионате России с возможным выступлением в Лиге Европы. Комиссия их рассмотрит", — заявил председатель комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов Александр Зорков.

Финал Кубка России состоится 9 мая в Волгограде, в 19:00 по московского времени. Победитель турнира получит возможность в следующем сезоне выступить на групповом этапе Лиги Европы.

"Тосно" на данный момент занимает 15 строчку в таблице Российской футбольной премьер-лиги, а «Авангард» находится на 10 позиции первенства Футбольной национальной лиги.

Ранее сообщалось, что определена судейская бригада на финальный матч Кубка России.