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«Тосно» не сыграет в Лиге Европы в случае победы в Кубке России
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«Тосно» не сыграет в Лиге Европы в случае победы в Кубке России 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Российский стадион
Футбольный клуб «Тосно» не сможет принять участие розыгрыше Лиги Европы в случае победы в Кубке России, сообщает ТАСС.
Как заявил исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, клуб из Ленинградской области не подавал документы для лицензирования УЕФА.
"На настоящий момент заявки на лицензию УЕФА от «Тосно» не поступало, то есть все сроки подачи заявок прошли", — сказал он.
Алаев также отметил, что особого рассмотрения заявок на лицензию в случае с клубом не будет.
Таким образом, «Тосно» не сможет принять участие в Лиге Европы, если станет обладателем Кубка России сезона-2017/18.
Финальный матча Кубка России состоится 9 мая в Волгограде. В матче за трофей сойдутся «Тосно» и курский «Авангард».
Ранее сообщалось, что на финал Кубка России по футболу реализовано 40 тысяч бесплатных билетов.
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