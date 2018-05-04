«Тосно» не сыграет в Лиге Европы в случае победы в Кубке России

Футбольный клуб «Тосно» не сможет принять участие розыгрыше Лиги Европы в случае победы в Кубке России, сообщает ТАСС

"На настоящий момент заявки на лицензию УЕФА от «Тосно» не поступало, то есть все сроки подачи заявок прошли", — сказал он.

Алаев также отметил, что особого рассмотрения заявок на лицензию в случае с клубом не будет.

Таким образом, «Тосно» не сможет принять участие в Лиге Европы, если станет обладателем Кубка России сезона-2017/18.

Финальный матча Кубка России состоится 9 мая в Волгограде. В матче за трофей сойдутся «Тосно» и курский «Авангард».

Ранее сообщалось, что на финал Кубка России по футболу реализовано 40 тысяч бесплатных билетов.