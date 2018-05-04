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«Тосно» в случае победы в Кубке России не попадет в Лигу Европы
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«Тосно» в случае победы в Кубке России не попадет в Лигу Европы 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области не сможет получить лицензию на участие в еврокубках из-за нарушения сроков подачи документов и сложившейся финансовой ситуации. Об этом рассказал исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.
"Тосно" и курский «Авангард» встретятся в финале Кубка России в Волгограде 9 мая. Победитель получит право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.
"Возможностей для ФК «Тосно» как клуба РФПЛ позже подать особую заявку на исключительное применение системы лицензирование УЕФА не существует, — сказал Алаев. Которого цитирует ТАСС. — Таким образом, вопрос с рассмотрением документов клуба на лицензирование УЕФА закрыт в силу определенного бездействия руководства ФК «Тосно»
"Учитывая то, что «Авангард» не представляет высший дивизион, для него в соответствии с правилами УЕФА по лицензированию клубов и финансовому «фэйр-плей» предусмотрена специальная процедура возможного получения лицензии УЕФА с другими сроками прохождения лицензирования и более упрощенными требованиями по критериям лицензирования: спортивным, инфраструктурным, кадрово-административным, правовым и финансовым, — добавил Алаев. — «Авангард» воспользовался этой возможностью и в настоящее время проходит данную процедуру, документы были сегодня направлены в УЕФА".
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