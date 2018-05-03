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Вячеслав Матюшенко: «Тосно» хочет выступать в Лиге Европы, добираем необходимые документы
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Вячеслав Матюшенко: «Тосно» хочет выступать в Лиге Европы, добираем необходимые документы 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
9 мая в Волгограде состоится финал Кубка России между курским «Авангардом» и «Тосно». Победитель встречи попадет в групповой турнир Лиги Европы.
Сергей Прядкин: Жалко, что «Тосно» и «Авангард» дошли до путевки в еврокубок, но могут не сыграть в нем  «Клуб проходит лицензирование в РФС и УЕФА. Добираем необходимые документы, которые просили подготовить. «Тосно», если победит в Кубке России, хочет выступать в Лиге Европы.
Если все будет в порядке, то будем играть на стадионе «Петровский» (в Санкт-Петербурге). Договоренность между губернаторами (Санкт-Петербурга и Ленинградской области) уже есть», — цитирует «Р-Спорт» Матюшенко.
После 28 туров РФПЛ «Тосно» занимает 15-е место в турнирной таблице.
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