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Арсен Венгер: «Не знаю, чем буду заниматься в следующем сезоне»
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Арсен Венгер: «Не знаю, чем буду заниматься в следующем сезоне» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетико» сказал, что пока не думает о том, чем будет заниматься после ухода из английского клуба. Французский специалист покинет занимаемый пост этим летом, проработав с «канонирами» 22 года.
— Не знаю, чем буду заниматься в следующем сезоне, — цитирует официальный сайт УЕФА Венгера. — Пока думаю о том, как хорошо закончить работу в «Арсенале». Каждый должен делать максимум там, где трудится. И я бы очень хотел, чтобы у нашего романа с «канонирами» был хороший конец".
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что у Венгера есть предложения о работе из Японии, Китая, Германии и Франции.
Напомним, первый матч между «Арсеналом» и «Атлетико» завершился вничью — 1:1. Ответная игра состоится в Мадриде 3 мая, начало — 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Атлетико — Арсенал
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