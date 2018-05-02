Арсен Венгер: «Не знаю, чем буду заниматься в следующем сезоне»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетико» сказал, что пока не думает о том, чем будет заниматься после ухода из английского клуба. Французский специалист покинет занимаемый пост этим летом, проработав с «канонирами» 22 года.

— Не знаю, чем буду заниматься в следующем сезоне, — цитирует официальный сайт УЕФА Венгера. — Пока думаю о том, как хорошо закончить работу в «Арсенале». Каждый должен делать максимум там, где трудится. И я бы очень хотел, чтобы у нашего романа с «канонирами» был хороший конец".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что у Венгера есть предложения о работе из Японии, Китая, Германии и Франции.

Напомним, первый матч между «Арсеналом» и «Атлетико» завершился вничью — 1:1. Ответная игра состоится в Мадриде 3 мая, начало — 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Атлетико — Арсенал