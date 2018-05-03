Ещё
Арсен Венгер — об Антуане Гризманне: «Любовь к футболу — качество, которое мне нравится в талантливых игроках»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Арсен Венгер — об Антуане Гризманне: «Любовь к футболу — качество, которое мне нравится в талантливых игроках» 

Спорт-Экспресс 16 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетико» признался, что ему нравится нападающий мадридцев Антуан Гризманн. Игра состоится сегодня и начнется в 22.05 по московскому времени.
— Гризманн отлично выступает за «Атлетико», хотя, к сожалению, он навредил «Арсеналу» на прошлой неделе, — цитирует L'Equipe Венгера. — Он игрок, которого ценю. Он покинул Францию ​​в очень юном возрасте ради «Реало Сосьедад». Его карьера необычна, и он любит играть в футбол. Это качество, которое мне нравится в талантливых игроках.
Спорт-Экспресс: последние новости
Руди Гарсия: "Против "Зальцбурга" в воротах "Марселя" сыграет Пеле. Манданда еще не готов" 40-летний экс-защитник "Спарты" покончил с собой из-за семейных проблем Черчесов - о разговорах об Аршавине с сборной: "Улыбаемся, когда есть подобные вещи, но негативно их не воспринимаем"
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов11
Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
«Конец карьеры уже близко»17
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение