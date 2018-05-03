Арсен Венгер — об Антуане Гризманне: «Любовь к футболу — качество, которое мне нравится в талантливых игроках»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетико» признался, что ему нравится нападающий мадридцев Антуан Гризманн. Игра состоится сегодня и начнется в 22.05 по московскому времени.

— Гризманн отлично выступает за «Атлетико», хотя, к сожалению, он навредил «Арсеналу» на прошлой неделе, — цитирует L'Equipe Венгера. — Он игрок, которого ценю. Он покинул Францию ​​в очень юном возрасте ради «Реало Сосьедад». Его карьера необычна, и он любит играть в футбол. Это качество, которое мне нравится в талантливых игроках.