«Атлетико» — «Арсенал» — 1:0. 3 мая 2018 года. Лига Европы. Обзор матча

Арсен Венгер так и не выиграет еврокубок с «Арсеналом».

Венгер

Арсен Венгер вступил в ту стадию своих отношений с «Арсеналом», когда для него почти всё происходит в последний раз. В чемпионате Англии матч следующего тура будет предпредпоследний, а встреча с «Атлетико» в Лиге Европы могла быть либо предпоследней для француза в еврокубках, либо последней.

Да, это очень важный момент. Венгер никогда не выигрывал с «Арсеналом» еврокубки.

И ещё один важный момент. Этот матч стал для главного тренера «Арсенала» 250-м в турнире УЕФА . Больше только у легендарного наставника « Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона . Он превосходит 68-летнего Венгера и по числу матчей в Лиге чемпионов — 210 против 202.

Симеоне

Будущее Диего Симеоне пока точно неизвестно, он может остаться в «Атлетико», а может сменить Венгера в «Арсенале». После удаления в прошлой игре этот матч аргентинский специалист наблюдал с трибуны, причём делал это в гордом одиночестве. В Мадриде знают и ценят темперамент своего тренера и стараются оградить от него окружающих. Впрочем, Симеоне и на трибуне ведёт себя так, что никто бы не удивился, если бы судья поднялся наверх по ступенькам стадиона «Ванда Метрополитано» и удалил бы наставника «Атлетико» вообще с арены. Или сразу из Мадрида. Потому, что, когда Симеоне нет на лавке, это никак не влияет на игру «Атлетико». Он даёт такой эмоциональный фон, что до игроков всё доходит даже с трибуны.

Да, очень важный момент. Лигу Европы с «Атлетико» Симеоне уже выигрывал.

Косельни

Лоран Косельни остался без чемпионата мира. Он очень некрасиво упал на 8-й минуте, а чуть позже покинул поле на носилках. Вместо него вышел Калум Чемберс. Косельни получил разрыв ахиллова сухожилия, из-за чего не сможет помочь национальной команде на турнире в России.

Да, очень важный момент. Косельни — ключевой игрок обороны «Арсенала». Системообразующий, как модно сейчас говорить.

Диего Коста

Да, очень важный момент. «Атлетико» очень часто забивает в концовках первого тайма.

Рок-н-ролл

Нынешняя Лига чемпионов приучила нас к тому, что матч не закончился, пока не прозвучал финальный свисток. Банальная и давно забытая истина из прошлого века неожиданно вернулась и зазвучала так, как никогда прежде. Первый матч «Арсенала» и «Атлетико» тоже был адовым. Удаление у мадридцев в начале матча, удаление тренера, куча моментов у «Арсенала», курьёзный ответный мяч Гризманна.

«Арсенал» бился. Старался. Умирал. Создавал моменты. Но ровно всё тоже самое делал «Атлетико». А в умении битья, стараться и умирать мадридцы одни из лучших в мире.

И снова Венгер

Арсен Венгер уходит не так красиво, как мог бы это сделать. Да, будут фанфары, прочувствованные речи и много-много слёз. И, наверное, мы поплачем тоже. До этого момента осталось ещё три матча АПЛ.

Но останется ощущение, что Венгер чуть-чуть опоздал с уходом. Что время убежало вперёд гораздо раньше, чем он принял своё решение. И сегодня француз не смог обмануть его.