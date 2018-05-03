Прогнозы на полуфинал Лиги Европы между «Атлетико» и Арсеналом»

«Матрасники» забьют больше 1,5 гола, «канониры» не уступят по угловым, концовка в матче «Атлетико Мадрид» — «Арсенал» будет результативной.

«Атлетико» — «Арсенал»

Ставки: победа «Атлетико Мадрид» за 1.83, индивидуальный тотал «Атлетико Мадрид» больше 1,5 за 1.86, «Арсенал» не проиграет по угловым за 2.00, время последнего гола с 72-й по 90-ю минуту за 2.03.

Первый матч полуфинала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Атлетико» уже на ранней стадии получил неожиданный импульс для рисунка игры. Удаление Шиме Врсалько послужило причиной тотального окапывания мадридцев на границе собственной штрафной площади, а коллектив Арсена Венгера по традиции создавал моменты, но грешил с реализацией. Сольный проход Антуана Гризманна под занавес встречи принёс гостям максимальный результат из всех возможных, учитывая обстоятельства, поэтому букмекеры не сомневаются в выходе в финал банды Диего Симеоне.

В родных стенах «матрасники» невероятно сильны, в чём каждый год убеждаются хотя бы «Реал» с «Барселоной». Если двух грандов мирового футбола, предпочитающих техничную игру и обладающих целым набором исполнителей космического уровня, «Атлетико» останавливает раз за разом, то есть ли какие-либо шансы на успех у «канониров»?

У испанцев гораздо больший еврокубковый опыт, чем у английских визави, при этом мы говорим о командном опыте, включающим в себя множество побед над сильнейшими коллективами. У «Арсенала» в турнирах под эгидой УЕФА каждый год одно и то же: лондонцы способны пройти соперников, изначально считающихся аутсайдерами, а вот громких викторий уже давно не видно.

Статусы сегодняшних соперников за последнее время сильно изменились. Мадридцы превратились в третью силы страны, которая в Европе даст бой кому угодно, из неё не бегут каждый сезон игроки. А вот лондонцы стали своеобразным мостиком между топ-клубами и середняками. Хочешь оказаться в настоящем гранде? Хорошо прояви себя в «Арсенале», и коллектив, сражающийся за трофеи, сразу тебя заберёт. Эта ситуация не может не сказываться на психологии футболистов, выступающих под началом Арсена Венгера. Как бы смешно ни звучало, но «Арсенал» привык проигрывать решающие матчи, поэтому основную ставку делаем на успех хозяев.

У «канониров» неплохая статистика выездных сражений в нынешней Лиге Европы, но ей не стоит придавать серьёзного значения. Например, в Москве английская команда сыграла вничью с ЦСКА. Вот только «армейцы» давили оппонентов почти всё игровое время и дважды пропустили в контратаках, так как была необходимость в ещё одном мяче. Естественно, подобных ошибок не допустит опытный коллектив Симеоне, ведь счёт первого матча позволяет сыграть в излюбленной манере. Мадридцы готовы спокойно отдать территорию под бесполезные перекаты мяча гостям, дожидаясь чужих оплошностей (а они обязательно будут, это же «Арсенал»), которые получится воплотить в результативные действия.

Один мяч не гарантирует хозяевам полной безопасности, ведь шальной удар, рикошет или любое непредвиденное событие рискует сделает общий счёт противостояния крайне опасным для «матрасников». Второй гол способен окончательно решить все вопросы о выходе в финал турнира, а линия нападения «Атлетико» обладает необходимым мастерством, чтобы заставить капитулировать оборонцев Венгера. Отсюда и пробуем вариант с индивидуальным тоталом мадридцев больше 1,5.

Дело не в том, что персонально «Арсенал» играет значительно хуже вблизи своих ворот. Защитная линия Симеоне почти никогда не оглядывается назад, не встречает скоростные атаки противника, а наоборот спокойно прогоняет врага лицом, грамотно действуя в позиционных ситуациях. А вот Косельни, Мустафи и остальные часто вынуждены выдёргиваться выше из-за недоработок опорников или рисковать в ситуациях, когда остаются один на один против чужого нападающего.

Что бы ни горело на табло, парням Венгера предстоит провести достойное сражение хотя бы ради сохранения чести тренера. Учитывая преимущество «Атлетико» по итогам первой встречи, лондонцы обязаны лезть на чужую половину поля и стараться создавать опасные моменты. Но беда для «Арсенала» заключается в том, что им противостоит лучшая команда мира по удержанию счёта, поэтому взломать оборону соперника будет архисложно.

Естественно, «канониры» попытаются, однако «матрасники» забетонируют центр настолько, что единственным путём к воротам Облака станут фланговые наступления. Следовательно, берём лондонцев Х2 по угловым с солидным коэффициентом.

Любой расклад, за исключением 1:1, с огромной доли вероятности спровоцирует финальный штурм на последних минутах дуэли. Скорее всего, отыгрываться придётся гостям, а это означает полное оголение гигантских участков поля для быстрых и мастеровитых нападающих «Атлетико». Не будем сбрасывать со счётов и фактор усталости, приводящий к потере концентрации, а значит и к фатальным ошибкам, из-за чего ожидаем забитый мяч в концовке. Сложно представить ситуацию, где Арсену Венгеру не придётся рисковать в заключительном отрезке матча, выставляя в атаку всех имеющихся в распоряжении футболистов. Симеоне идеально подходит для роли злодея, призванного добить уходящего француза.