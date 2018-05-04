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Венгер: очень сильно расстроен и разочарован вылетом из Лиги Европы
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Венгер: очень сильно расстроен и разочарован вылетом из Лиги Европы 

Чемпионат.com 28 минут назад
Фото: Sports.ru
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:1) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и вылет из турнира.
«Игра получилась интенсивной, команда отдала все силы. Поздравления «Атлетико». Думаю, он выиграет этот турнир. «Арсеналу» сегодня чего-то не хватило в заключительной трети встречи. Мы можем быть расстроены, если посмотреть на количество созданных голевых моментах в первом и ответном матче. Это противостояние должно было заканчиваться в нашу пользу ещё по итогам первого матча. А затем сегодня в первом тайме мы создали множество моментов. «Атлетико» — команда с хорошей обороной. Годин спас свою команду от пропущенных голов после навесов пять или шесть раз.
Я очень расстроен и разочарован. Трудно принять поражение после 180 минут такой игры, которую показал «Арсенал». Теперь клубу необходимо думать, что делать в следующем сезоне. Я очень сильно расстроен. К сожалению, такие моменты приходится переживать. Футбол бывает жесток. Игра приносит хорошие моменты, но иногда, как сегодня, приносит и страдание», — цитирует Венгера официальный сайт УЕФА.
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