Владимир Федотов: Очень непростой матч, но на другое мы и не рассчитывали

— Очень непростой матч, но на другое мы и не рассчитывали, — приводит слова Федотова официальный сайт «Сибири». — Соперник играл спокойно, а на нас давит результат. Нельзя совершать ошибки. И все же мы не дали создать «Сибири» что-то существенное у наших ворот. Сами имели контратаки, но их не реализовали, да и вратарь «Сибири» сыграл великолепно.

— Вы уже думаете о будущем? Какие позиции нужно укрепить? — Пока все мысли в этом сезоне. Подумаем о двух оставшихся матчах. Пока никаких обращений к нашим игрокам о переходах не было.