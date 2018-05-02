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Владимир Федотов: Очень непростой матч, но на другое мы и не рассчитывали
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Владимир Федотов: Очень непростой матч, но на другое мы и не рассчитывали 

Советский спорт 45 минут назад
— Очень непростой матч, но на другое мы и не рассчитывали, — приводит слова Федотова официальный сайт «Сибири». — Соперник играл спокойно, а на нас давит результат. Нельзя совершать ошибки. И все же мы не дали создать «Сибири» что-то существенное у наших ворот. Сами имели контратаки, но их не реализовали, да и вратарь «Сибири» сыграл великолепно.
— Вы уже думаете о будущем? Какие позиции нужно укрепить? — Пока все мысли в этом сезоне. Подумаем о двух оставшихся матчах. Пока никаких обращений к нашим игрокам о переходах не было.
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