Диего Симеоне: «Результат первого матча не гарантирует легкой жизни во втором»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Арсенала» сказал, что из-за его дисквалификации командой со скамейки запасных будет руководить Херман Бургос. Говоря о составе соперника, аргентинский специалист выделил Александра Ляказетта и Месута Езила.

Арсен Венгер : «Очевидно, как „Арсенал“ будет играть в матче с „Атлетико“

— Этот еврокубковый сезон доказывает, что никакой результат первого матча не гарантирует легкой жизни в ответной встрече, — приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА . — Но я надеюсь, что мои ребята будут готовы к предстоящему испытанию.

Завтра со скамейки запасных руководить командой будет Херман Бургос, и у меня нет с этим никаких проблем. Мы знакомы с самого детства и понимаем друг друга с полуслова. Он готов к тому, чтобы руководить командой.

Александр Ляказетт — фантастический футболист. Он не так высок, но блестяще действует на „втором этаже“. Этого форварда отличает высокая реализация голевых моментов. В „Арсенале“ собраны отличные футболисты. Тренер у нашего соперника тоже прекрасный. Там много креативных игроков, а мозг „Арсенала“ — это Месут Езил. В общем, это шикарная команда. Но в полуфинале еврокубка других и не бывает.

Напомним, первый матч между „Арсеналом“ и „Атлетико“ завершился вничью — 1:1. Ответная игра состоится в Мадриде 3 мая, начало — 22.05 по московскому времени. „СЭ“ проведет текстовую трансляцию встречи.

Симеоне выгнали с поля, Гризманн спас „Атлетико“

Атлетико — Арсенал