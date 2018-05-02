«Уфа» и «Арсенал» подали заявки для прохождения лицензирования в Лиге Европы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что клуб подал заявку для прохождения процедуры лицензирования, чтобы участвовать в еврокубках. Ранее начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин заявил, что если курский «Авангард» или «Тосно», которые поборются за Кубок России, не пройдут лицензирование, это право получит шестая команда РФПЛ. Сейчас эту позицию делят «Уфа» и «Арсенал». "Тосно" не подал заявку на еврокубки. Что будет дальше? — Мы подали заявку на прохождение лицензирования в еврокубках. Но не сейчас, а два месяца назад. Тогда еще "Спартак" претендовал на Кубок России. Конечно, и «Тосно», и «Авангард» заслуживают права сыграть в еврокубках. Но в жизни все бывает. Повторюсь. мы подали заявку еще пару месяцев назад, — сказал Газизов. Сергей ЕГОРОВ) По информации «СЭ», заявку для прохождения лицензирования в еврокубках также подал тульский «Арсенал». ( Виталий АЙРАПЕТОВ