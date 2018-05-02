Моуринью: «Я — белый папочка Эссьена»

Главный тренер ” Манчестер Юнайтед ” Жозе Моуринью рассказал о полузащитнике Майкле Эссьене, с которым работал в «Челси» и ”Реале”

"Он был не моим игроком, а моим сыном, а я — его белый папочка. Он был, вероятно, единственным, кто пригласил меня к себе домой, в свой настоящий дом. Туда, где он родился, где ребенком играл на улице. Он заставил меня полюбить Гану и Аккру, где он жил, потому, что так я смог лучше понять его менталитет.

Я понимаю, почему он был готов ко всему как игрок, почему был готов умереть за партнеров, клуб, тренера, почему так играл в «Реале», когда его колено больше и коленом не было.

Его колено было уничтожено, но с его менталитетом, личностью и желанием он всегда страдал с улыбкой. Майкл много улыбается", — цитирует Моуринью Astro Arena.