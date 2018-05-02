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Казанский «Синтез» выиграл Суперкубок России по водному поло
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Казанский «Синтез» выиграл Суперкубок России по водному поло 

Чемпионат.com 1 час назад
В Казани состоялся розыгрыш второго в истории Суперкубка России по водному поло — Кубка Адмирала Фёдора Ушакова. Обладателем почётного трофея в сезоне-2017/18 стал казанский «Синтез», который одержал победу над соперниками из волгоградского «Спартака» со счётом 14:12. В составе хозяев 4 раза отличился Артём Одинцов, по 2 мяча забили Игорь Плискевич и Константин Степанюк. У гостей по 3 гола записали на свой счёт Виталий Юрчик и Павел Халтурин.
Первый розыгрыш Суперкубка России по водному поло прошел в сезоне-2016/17. Тогда обладателем трофея стал волгоградский «Спартак».
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