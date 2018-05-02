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Мончи: «Перед игрой с „Барсой“ у „Ромы“ было меньше веры в победу, чем сейчас»
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Мончи: «Перед игрой с „Барсой“ у „Ромы“ было меньше веры в победу, чем сейчас» 

SPORT24.ru 22 минуты назад
Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи сказал, что клуб верит в победу над «Ливерпулем» по сумме двух матчей в полуфиниале Лиги чемпионов.
”Я верю! Я знаю, что будет нелегко, но мы должны верить. Какой будет результат — посмотрим, но до старта матча мы верим, что можем пройти в финал. Думаю, перед игрой с «Барселоной» у нас было меньше веры в успех. А теперь мы знаем, что можем победить, хотя сделать это будет сложнее, чем в прошлый раз”, — цитирует Мончи Mediaset Premium.
”Рома” проиграла «Ливерпулю» на выезде в первом матче со счетом 2:5. Ответная игра пройдет 2 мая в Риме.
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