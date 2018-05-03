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Критерии лицензирования клубов РФПЛ и ФНЛ будут разработаны к сентябрю
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Критерии лицензирования клубов РФПЛ и ФНЛ будут разработаны к сентябрю 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: sportdialog.ru
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о процедуре лицензирования клубов Премьер-Лиги и ФНЛ, а также рассказал о сроках разработки его критериев.
«От регламента, принятого перед стартом сезона, у нас не было никаких отклонений. Невозможно предусмотреть все форс-мажорные обстоятельства или какие-то неожиданные изменения. Мы обсудили совместно с РФС, что со следующего сезона РФПЛ будет играть самую активную роль в лицензировании клубов. Мы выработаем ряд критериев, которые утвердит правление или общее собрание Премьер-Лиги. Это финансы, инфраструктура, наличие академии. Причём все критерии будут досконально проверены, чтобы не было фикции. Мы хотели всё проверять своими силами. В сентябре совместно с РФС объявим критерии. Следующий сезон — переходной. За этот сезон клубы, которые хотят продолжать играть в ФНЛ или стремятся выйти в Премьер-Лигу, должны подготовиться. Если клуб выиграет чемпионат ФНЛ, но критерии не будут соблюдены, то такой клуб не примут в РФПЛ.
Что касается изменений регламента, то все вопросы, которые обсуждали в прессе, мы знаем. Это и тема игры в мороз, и тема отмены карточек. Никто не отступал от регламентных норм ФИФА и РФС. Каждый год появляется что-то, что требует корректировки. Нужные изменения в регламент мы внесём. Кстати, у нас завершается первый этап ребрендинга. Всё будет интересно и привлекательно. Мои европейские коллеги отмечали, что такой накал борьбы, как в РФПЛ, есть далеко не во всех чемпионатах», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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