Кто сыграет в Лиге Европы-2018/19 от России

Судя по всему, у РФС есть свой план на то, кто попадет в групповой этап Лиги Европы. И финалисты Кубка России в этот план не входят.

Московский «Спартак» своим вылетом из Кубка испортил настроение не только себе, но и десятку футбольных чиновников. Они получили в финал «Авангард» и «Тосно» — а это значит, что кто-то из двух клубов отправится игрвть Лигу Европы. И к такому будущему сразу возникают грустные вопросы.

Зачем «Авангарду» Лига Европы с ее дорогостоящими выездами у неудобным для ФНЛ графиком? Как «Тосно» собирается сохранять команду под еврокубки, стоя на вылет в РФПЛ? Каким образом в Курске планируют принимать матчи Лиги Европы на стадионе, где всего 2 трибуны, а мяч может вылететь на проезжую часть? По информации «Чемпионата», в РФС нашли свой вариант решения проблемы. «Авангард» или «Тосно» берут Кубок России, но оба клуба не будут допущены в еврокубки. Место в групповом этапе Лиги Европы переходит команде из РФПЛ, занявшей по итогу сезона 6-е место в таблице. В 2014 году РФС уже отстранял «Ростов» от Лиги Европы и свободное место готовился занимать «Спартак». Но ростовчане выиграли апелляцию и замены не случилось. К сожалению, в Доме футбола отказались раскрывать данные о текущей ситуации с лицензированием клубов. Никто из Комиссии по лицензированию не стал отвечать на вопросы «Чемпионата» о ситуации вокруг «Тосно» и «Авангарда», назвав информацию конфиденциальной.

В РФС предложили дождаться определения победителя Кубка России и последующей официальной информации о прохождении им лицензирования. Хотя по нашей информации специальная комиссия уже сейчас проверяет все клубы, потенциально претендующие на участие в еврокубках следующего сезона. И таких клубов достаточно много. Поскольку свои заявки на лицензирование уже должны были подать все команды, хотя бы теоретически рассматривающие возможность попадания в еврокубки на следующий сезон. Так поступили в «Уфе», что подтвердил гендиректор клуба Шамиль Газизов : «Мы давно подали заявку в УЕФА на лицензирование для участия в еврокубках. Сейчас этот процесс идёт. Подали мы её ещё два месяца назад. В то время, когда „Спартак“ ещё был в Кубке, и попадание в лигу Европы зависело только от нас. „Авангард“ или „Тосно“ могут не получить лицензию? Оба этих клуба своей игрой заслужили участие в Лиге Европе. Решение об их лицензировании принимать не нам».

Чтобы не пустить «Авангард» и «Тосно» в Европу более-менее официально, необходимо найти несоответствия регламенту лицензирования и отстранить их на законных основаниях. В случае «Тосно» все довольно просто. По требованиям УЕФА у претендентов на ближайшие еврокубки не должно быть финансовых задолженностей к 31 марта 2018 года. Выдержка из «Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 22 апреля говорил только о планах погасить долги перед футболистами. Информацию о существовании задолженности подтвердил и генеральный директор команды Вячеслав Матюшенко , подчеркнув небольшой размер обязательств: «У нас были небольшие долги, это правда. Но ничего криминального и страшного». В «Авангарде» сразу после выхода в финал говорили, что с финансами все в порядке. Но президент клуба Николай Волокитин признавался, что пока не до конца осведомлен о требованиях к команде для возможного участия в еврокубках.

«Надеюсь, с лицензированием проблем у нас не будет, в случае нашей победы в Кубке. Что касается стадиона, надо чётко понимать критерии. Потому что, возможно, мы сумеем исправить те недочёты, где мы будем не подходить. Если такие претензии возникнут. С газоном и освещением поработать можно. С точки зрения финансов тревог тоже нет. В еврокубках мы спокойно сможем участвовать — это точно. Если мы попадём в Лигу Европы, то навалимся всем миром для того, чтобы это было возможно. Болельщикам не стоит переживать», — говорил президент курян. Учитывая, что категорий критериев у комиссии сразу пять: спортивные, инфраструктурные, кадрово-административные, правовые, финансовые. Понятно, что соответствовать всем небольшой провинциальной команде будет крайне сложно. Теоретически РФС может вообще-то может помочь тому же «Тосно» или «Авангарду» сыграть в еврокубках. Правила организации и УЕФА это допускают:

Об этом говорил и Матюшенко: «Мы не сдаёмся. Правда, для начала нужно финал Кубка то выиграть. Курск же тоже находится в такой же ситуации. Если нас не пустят в Европу, то не буду никого критиковать и оспаривать решение. Просто считаю, что это неправильно. Надо наоборот командам помогать, чтобы они играли в Европе. Ведь люди к этому стремились. Они этого добились. Много труда, крови и пота ушло на то, чтобы попасть в финал». Процедуры лицензирования клубов уже идут, результаты должны объявить в конце сезона. Но борьба за шестое место в РФПЛ никуда не делась — оно все еще еврокубковое. Просто пока неофициально.