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Семь игроков «Тосно» потребовали у руководства погасить перед ними задолженности
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Семь игроков «Тосно» потребовали у руководства погасить перед ними задолженности 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: sportdialog.ru
По информации «Чемпионата», семь футболистов «Тосно» обратились к руководству клуба с требованием погасить перед ними задолженности. Если игроки не получат деньги в течение ближайших дней, то у них будет право передать заявления в Палату по разрешению споров.
«Тосно» столкнулся с финансовыми проблемами и находится в зоне вылета из РФПЛ за два тура до завершения сезона. Команда пробилась в финал Кубка России и получит шанс выступить в групповом этапе Лиги Европы в случае победы над «Авангардам». Однако тосненцам будет тяжело успешно пройти процедуру лицензирования УЕФА.
Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что лига готова всячески помогать «Тосно» и «Авангарду».
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