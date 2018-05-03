Семь игроков «Тосно» потребовали у руководства погасить перед ними задолженности

По информации «Чемпионата», семь футболистов «Тосно» обратились к руководству клуба с требованием погасить перед ними задолженности. Если игроки не получат деньги в течение ближайших дней, то у них будет право передать заявления в Палату по разрешению споров.

«Тосно» столкнулся с финансовыми проблемами и находится в зоне вылета из РФПЛ за два тура до завершения сезона. Команда пробилась в финал Кубка России и получит шанс выступить в групповом этапе Лиги Европы в случае победы над «Авангардам». Однако тосненцам будет тяжело успешно пройти процедуру лицензирования УЕФА