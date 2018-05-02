«Уфа» подала заявку для прохождения лицензирования в Лиге Европы 

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб подал заявку для прохождения процедуры лицензирования, чтобы участвовать в еврокубках.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Тосно» и «Авангард», которые сыграют в финале Кубка России, скорее всего, не смогут получить лицензию, необходимую для выступления в еврокубках. Если они не пройдут лицензирование, сыграть в Лиге Европы может шестая команда РФПЛ. Сейчас эту позицию занимает «Уфа». «Мы давно подали заявку в УЕФА на лицензирование для участия в еврокубках. Сейчас этот процесс идёт. Подали мы её ещё два месяца назад. В то время, когда »Спартак» ещё был в Кубке, и попадание в Лигу Европы зависело только от нас.
«Авангард» или «Тосно» могут не получить лицензию? Оба этих клуба своей игрой заслужили участие в Лиге Европы. Решение об их лицензировании принимать не нам», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.