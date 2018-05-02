Гендиректор «Тосно»: почему из-за какой-то мелочи надо запрещать участие в ЛЕ?

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал информацию «Чемпионата» о том, что клуб из Ленинградской области и «Авангард», которые сыграют в финале Кубка России, скорее всего, не смогут получить лицензию, необходимую для выступления в еврокубках.

«В еврокубках должны играть те, кто это право заслужил. Почему команды, которые так хотят играть в еврокубках, не играют в финале Кубка России? Даже если команда первой лиги выиграет, если «Тосно» выиграет — они должны играть в Европе. Это спортивный принцип. Почему надо из-за какой-то мелочи запрещать участие в Лиге Европы? Тем более всё решаемо. Долги ведь у нас небольшие, там смешная сумма. Хотя если принято решение нас не пускать, то там уже хоть о стену бейся. Мы не сдаёмся. Но для начала нужно выиграть финал Кубка. Курск же тоже находится в такой же ситуации. Я не собираюсь никого критиковать и оспаривать решения. Просто считаю, что это неправильно. Надо наоборот командам помогать, чтобы они играли в Европе. Люди к этому стремились. Они этого добились. Много труда, крови и пота на это ушло, чтобы попасть в финал», — казал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым

Финальный матч Кубка России между «Тосно» и «Авангардом» состоится 9 мая на «Волгоград Арене». «Тосно» находится в зоне вылета из РФПЛ, «Авангард» — в середине турнирной таблицы ФНЛ. Обе команды ранее ни разу не выступали в еврокубках.