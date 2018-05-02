СМИ: победитель Кубка России сезона-2017/18 может не попасть в Лигу Европы

Победитель розыгрыша Кубка России сезона-2017/18 имеет риск не попасть в Лигу Европы на следующий сезон, сообщает "Чемпионат.com"

По информации источника, финалисты турнира курский «Авангард» и клуб из Ленинградской области «Тосно» с большой долей вероятности не получат необходимую лицензию для участия в еврокубках.

По правилам победитель Кубка России напрямую квалифицируется в групповой этап Лиги Европы. Однако из-за отсутствия у клуба лицензии данная возможность пропадает. В таком случае в Лиге Европы будет выступать команда, которая по итогам сезона займет шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

После 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги шестую строчку между собой делят «Уфа» и тульский «Арсенал», которые имеют по 39 баллов.