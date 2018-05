Полицейские остановили Младенович, чтобы сфотографироваться

Испанские полицейские остановили автомобиль французской теннисистки Кристины Младенович в Мадриде, чтобы с фотографироваться. Об этом рассказала сама спортсменка в своем Твиттере. Француженка отнеслась к этому инциденту с юмором и выполнила просьбу правоохранителей.

When the policia🇪🇸asks you to pull over (your driver is freaking out)…and, for an unexpected reason!🙈😂😅 Un placer estar de vuelta Madrid☺️ pic.twitter.com/M5hpaCrmoe

— Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) 2 мая 2018 г.