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Игорь Ефремов: «ФНЛ сделала для „Факела“ все. Даже больше»
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Игорь Ефремов: «ФНЛ сделала для „Факела“ все. Даже больше» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал вылет «Факела» в ПФЛ. Это произошло после поражения воронежцев от «Томи» (0:1) в 36-м туре первенства.
— Вам что-то известно о будущем «Факела» и его дальнейшем финансировании? — вопрос Ефремову.
— Такой вопрос нужно задавать руководителям клуба, а то, что он вылетел я, конечно, сожалею. Если вы помните, то «Факел» покидал лигу еще в сезоне-2011/12. Судьба этой команды и обсуждение этой темы — не минутная история. Потеря любого клуба из ФНЛ не самая приятная ситуация, за год мы друг к другу привыкаем, но в данном случае если говорить о перспективах «Факела», судьба клуба мне не до конца известна. Я думаю, что есть определенные сложности, поэтому нужно разговаривать с руководителями воронежцев. ФНЛ же всё, что находится в ее компетенции, уже сделала, даже больше. (Арман МКРТЧЯН)
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