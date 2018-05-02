​Манолас: «Отыграть три мяча будет непросто»

Центральный защитник «Ромы» Костас Манолас считает, что перед его командой стоит непростая, но решаемая задача.

"Сегодня открывается новая глава, это другая игра. Но чтобы отыграть три мяча, мы должны подойти к матчу с правильным менталитетом", — заявил Манолас Roma TV.

"Мы никого не боимся, у нас сильный состав, и, я уверен, стадион окажет на соперника сильное влияние. Я выступаю за «Рому» четыре года и нигде не видел такой поддержки, как здесь".

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