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​Манолас: «Отыграть три мяча будет непросто»
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​Манолас: «Отыграть три мяча будет непросто» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Центральный защитник «Ромы» Костас Манолас считает, что перед его командой стоит непростая, но решаемая задача.
"Сегодня открывается новая глава, это другая игра. Но чтобы отыграть три мяча, мы должны подойти к матчу с правильным менталитетом", — заявил Манолас Roma TV.
"Мы никого не боимся, у нас сильный состав, и, я уверен, стадион окажет на соперника сильное влияние. Я выступаю за «Рому» четыре года и нигде не видел такой поддержки, как здесь".
Последить за текстовой трансляцией матча «Рома» — «Ливерпуль» вы сможете здесь.
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