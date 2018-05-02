Как великан-чеченец Увайс Ахтаев стал лучшим баскетболистом в СССР

Самый высокий баскетболист в истории СССР был чеченцем по национальности. Увайс Ахтаев прожил недолгую жизнь, полную и драматичных страниц, и ярких моментов. Несмотря на все выпавшие тяготы, он не отказался от своих корней. Пусть это и стоило спортсмену участия в Олимпийских играх.

Депортация в Казахстан

Как правило, любой мужчина, обладающий высоким ростом, выгодно выделяется среди остальных. Антропометрические параметры важны в баскетболе, где несколько лишних сантиметров дают человеку преимущество над соперниками. Но всему есть пределы. И гигантские размеры, порой, не приносят спортсмену каких-либо громких титулов и званий, а напротив, создают проблемы.

Увайс Мажидович Ахтаев (1930-1978 гг.) от природы был очень высоким. Разные источники указывают, что рост этого человека составлял 232-236 сантиметров, а его вес в разные годы жизни колебался от 160 до 200 килограммов.

Он родился в селе Вашендарой Чечено-Ингушской АССР. Согласно воспоминаниям родственников, в детстве мальчик не сильно отличался от сверстников, но в подростковом возрасте неожиданно для всех вымахал в настоящего гиганта. Так, в 1944 году, когда по решению советских властей чеченцы были депортированы в Сибирь и Среднюю Азию, 13-летний парнишка уже преодолел отметку в 2 метра. [С-BLOCK]

Путь к месту ссылки оказался тяжелым, многие люди не выдержали холода и голода. Но семья Ахтаевых добралась до казахской Караганды, куда их определили на поселение. Первое время жизнь на новом месте складывалась непросто. Депортированные были вынуждены перебиваться случайными заработками и даже воровать еду.

Увайса однажды поймали милиционеры, когда 14-летний подросток тащил с местного склада сразу четыре деревянные шпалы, которые собирался использовать для растопки печи, чтобы родные люди смогли согреться и приготовить ужин. Стражи порядка удивились физической силе парнишки, ведь не каждый взрослый мужчина мог поднять и одну такую шпалу. Милиционеры не стали наказывать подростка, войдя в его положение, а кто-то из них даже посоветовал заняться спортом.

Именно баскетбол

Юному атлету с такими антропометрическими данными, как у него, были рады в любой секции. Увайс пробовал свои силы в разных видах спорта. Он занимался вольной борьбой, боксом, толканием ядра, ездил на всесоюзные соревнования. Летом 1946 года в украинском Львове состоялась Спартакиада учащихся институтов и техникумов физкультуры, там Ахтаев представлял Казахскую ССР в секторе для метания дисков.

Среди спортивных специалистов быстро разнеслась весть о высоченном парне из Караганды. Известный баскетбольный тренер Исаак Копелевич предложил Увайсу перебраться в Алма-Ату и попробовать свои силы в командной игре. Азарт и дух соперничества, царившие на площадке между двумя корзинами, пришлись по душе юному атлету. И он понял, что нашел свое призвание.

Уже в 1947 году юноша участвовал во всесоюзных студенческих соревнованиях, состоявшихся в Ленинграде, в качестве центрового баскетбольной команды. Вся его спортивная карьера была связана с алма-атинским клубом «Буревестник». Болельщики с восторгом наблюдали за игрой гиганта, они дали ему прозвище «Вася Чечен». [С-BLOCK]

На тот момент Ахтаев являлся самым высоким баскетболистом мира. Благодаря своему росту он мог положить мяч в корзину, не подпрыгивая при этом. Однако не стоит думать, что Увайс был на площадке просто неповоротливым «гулливером».

Как отметил известный тренер Александр Гомельский , центровой команды «Буревестник» являлся спортсменом, понимающим и чувствующим баскетбол. Ахтаев обладал хорошо поставленным броском, он редко промахивался со штрафной линии. Прекрасно играя в защите, Увайс умело блокировал атаки соперников.

Правда, особых титулов и званий за свою спортивную карьеру гигант так и не завоевал. Ведь «Буревестник» по меркам СССР был клубом-середнячком. Остальные игроки команды играли не безупречно, а в одиночку ни один атлет не может добиться успеха в командном виде спорта.

Проблемы «гулливера»

Огромный рост постоянно приковывал внимание к этому спортсмену. Толпы любопытствующих глазели на него, совершенно не стесняясь. Всем было интересно: сколько он ест; на какой кровати спит; высокая ли у него жена? Эти навязчивые вопросы часто беспокоили скромного человека, которым был Увайс.

Антропометрические параметры создавали проблемы и в быту. Одежда всегда шилась на заказ, даже носки и головные уборы. Обувь 58-го размера тоже не производилась на фабриках. Обычная мебель спортсмену никак не годилась: стулья и кресла не были рассчитаны на его вес, а столы оказывались слишком низкими. Для гиганта даже была специально изготовлена 3-метровая кровать.

С вождением машины также возникли проблемы. В 1953 году Ахтаев стал владельцем автомобиля «Москвич-400», который был смонтирован специально для него: с усиленной подвеской, поднятой крышей и отсутствующим передним сиденьем. Но гиганту все равно было трудно даже помещаться в машине, поэтому его личным водителем стала супруга Тамара. Эта женщина, которая на фоне своего мужа выглядела очень хрупкой, взяла на себя основные тяготы по облегчению бытовой стороны жизни для Увайса.

Кстати, он ел немного, если учесть рост и вес, а также активный образ жизни спортсмена. Правда, каждый день выпивал около 15 литров воды.

Высокопоставленный советский государственный деятель Лаврентий Берия, под чьим руководством происходила депортация чеченцев в 1944 году, сыграл в жизни Увайса Ахтаева роль настоящего злодея. Именно он помешал спортсмену принять участие в Олимпиаде 1952 года, которая состоялась в финском Хельсинки.

Высоченный центровой мог серьезно усилить игру сборной СССР по баскетболу, а также испугать соперников своими антропометрическими данными. Гиганта из алма-атинского «Буревестника» пригласили в главную команду страны, но спортивное руководство насторожила неподходящая национальность атлета. О баскетболисте-чеченце доложили всесильному Берии, который руководил и подготовкой к Олимпийским играм, кроме всего прочего.

Лаврентий Павлович нахмурился: нельзя допустить на международные соревнования депортированного чеченца. Ахтаеву было предложено сменить фамилию и выдать себя за еврея. Но он отказался наотрез. Сборная СССР в Хельсинки поехала без гигантского центрового.

Спорт и щекотка

Хотя Увайс не мог быстро бегать по площадке, высокий рост давал ему огромное преимущество над соперниками. Тренеры соперничающих команд придумывали разные способы, как нейтрализовать великана. Например, известный судья Эдуард Асриянц упоминал о таком курьезном случае: во время матча с московским «Динамо» игроки столичной команды начинали щекотать Ахтаева, едва он получал мяч на площадке. Но в центровом «Буревестника» такой нечестный метод борьбы лишь разжег спортивную злость.

Дабы сровняться в росте с Васей Чеченом, баскетболисты-соперники даже взбирались на плечи друг друга. А как-то раз перед ответственным матчем у гиганта украли спортивную форму и обувь. Но и это его не остановило. Увайс не постеснялся выйти на площадку в обычной майке, семейных трусах и ботинках.

Правда, одна из уловок принесла соперникам из ленинградского СКА необходимый результат. Некий баскетболист всю ночь резался с Ахтаевым в карты, и не выспавшийся центровой «Буревестника» на следующий день не смог сыграть в свою полную силу.

О физической мощи Васи Чечена до сих пор рассказывают легенды. Говорят, что спортсмен, которому гигант как-то неосторожно наступил на ногу, сразу же упал и потерял сознание.

Память о великане

Карьера Увайса закончилась в 1957 году, когда врачи обнаружили сахарный диабет у 27-летнего баскетболиста. К тому же, он переболел и воспалением легких. Через два года после ухода из спорта Ахтаев вернулся на родину. Долгое время он трудился тренером в Грозном, руководил сборной командой Чечено-Ингушетии.

В 1973 году гигант сломал ногу, от этой травмы он не оправился до конца жизни. Все произошло ужасно нелепо. Бывший спортсмен упал с лестницы, не желая наступить на внезапно выбежавшего ему навстречу кота. Затем сказались и другие проблемы со здоровьем. Вообще, огромные размеры не лучшим образом повлияли на работу внутренних органов.

Увайс Ахтаев умер в возрасте 48 лет. О том, как сильно досаждали ему проблемы, связанные с излишним вниманием людей, говорит тот факт, что гигант попросил родственников сделать над его могилой небольшой холмик. Не хотел выделяться среди других после смерти.

В честь спортсмена назван грозненский Дворец волейбола, который был открыт в сентябре 2017 года.