Ещё
Салах, Фирмино и Мане побили рекорд Роналду, Бэйла и Бензема в Лиге чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салах, Фирмино и Мане побили рекорд Роналду, Бэйла и Бензема в Лиге чемпионов 

Чемпионат.com 59 минут назад
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане открыл счёт в ответном полуфинальном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ромой».
Для Мане этот гол стал девятым в нынешнем розыгрыше ЛЧ, у его партнёров по команде Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха по десять голов. Таким образом, атакующая тройка «Ливерпуля» установила рекорд Лиги чемпионов по результативности (29 голов).
Ранее рекорд принадлежал тройке игроков «Реала» — Криштиану Роналду, Кариму Бензема и Гарету Бэйлу (28 мячей в сезоне-2013/14).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рома» — «Ливерпуль», после первого тайма счёт — 2:1 в пользу красных (первая игра — 5:2). Англичане близки к выходу в финал Лиги чемпионов, где своего соперника ждёт «Реал».
Чемпионат.com: последние новости
Алексанян и Манукян выиграли ЧЕ по греко-римской борьбе в Каспийске Казанский «Синтез» выиграл Суперкубок России по водному поло «Уфа» подала заявку для прохождения лицензирования в Лиге Европы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день13
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
Вандалы изуродовали лицо Боярского52
«Конец карьеры уже близко»
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение