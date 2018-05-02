Салах, Фирмино и Мане побили рекорд Роналду, Бэйла и Бензема в Лиге чемпионов 

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане открыл счёт в ответном полуфинальном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ромой».
Для Мане этот гол стал девятым в нынешнем розыгрыше ЛЧ, у его партнёров по команде Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха по десять голов. Таким образом, атакующая тройка «Ливерпуля» установила рекорд Лиги чемпионов по результативности (29 голов).
Ранее рекорд принадлежал тройке игроков «Реала» — Криштиану Роналду, Кариму Бензема и Гарету Бэйлу (28 мячей в сезоне-2013/14).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рома» — «Ливерпуль», после первого тайма счёт — 2:1 в пользу красных (первая игра — 5:2). Англичане близки к выходу в финал Лиги чемпионов, где своего соперника ждёт «Реал».