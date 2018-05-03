Младшая дочь Татьяны Навки трогательно поздравила сестру с 18-летием 

Вчера, 2 мая, старшей дочери фигуристки Татьяны Навки исполнилось 18 лет. Конечно, родные и близкие весь день поздравляли Александру с совершеннолетием. А сегодня Татьяна Навка поделилась видеороликом о том, как это сделала ее младшая дочь Надежда. — коротко подписала Татьяна Навка пост в соцсети. «Милашка!», «Вы молодцы!», «Какая умничка!😆», «Умница! Поздравляем Александру! Успехов, удачи, любви!», «Принцесса маленькая и милая. Мило поздравила сестричку», «Такая прелесть❤️», — пишут поклонники в комментариях. Кстати, вчера Татьяна Навка сама очень трогательно обратилась к дочери, которой уже исполнилось 18 лет: Также Татьяна Навка показала видеоролик, составленный из архивных фото Саши с самого детства. Напомним, Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 года в городе Днепропетровске. В 2000 году она вышла замуж за своего тренера, чемпиона мира в танцах на льду Александра Жулина, 2 мая 2000 года в Нью-Йорке у них родилась дочь Александра. В 2010 году супруги развелись. Александра продолжает общаться с отцом и даже недавно танцевала с ним на балу. В 2010 году Навка познакомилась с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, позже у них завязался роман. От Дмитрия Пескова 21 августа 2014 года Татьяна родила вторую дочь — Надежду. Влюбленные поженились, уже будучи родителями, 1 августа 2015 года в Сочи. Фото: instagram/@tatiananavka_ Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!