Защитники на чемпионате мира по хоккею 2018

У сборной России даже без Войнова оборона в порядке.

16. Южная Корея

Защитники: Ким Вон Чун, Ли Дон Ку, О Хён Хо, Алекс Плант , Эрик Реган, Сё Ён Чун, Брайан Янг Сборная Южной Кореи вслед за дебютом на Олимпиаде впервые в своей истории сыграет и на чемпионате мира. Правда, в отличие от Игр в Пхёнчхане, куда корейцы попали на правах хозяев, в элитную группу мирового форума они пробились собственными силами. Но вряд ли кто-то будет спорить, что на турнире в Дании этой команде уготована роль главных аутсайдеров. Защитная линия подопечных Джима Пэка целиком состоит из хоккеистов Азиатской хоккейной лиги, среди которых есть несколько натурализованных североамериканцев. На ОИ-2018 корейская оборона выглядела точно так же, и избежать разгрома хозяевам Олимпиады удалось только в одной встрече из четырёх. На чемпионате мира в Дании соперники корейцев будут усилены игроками из НХЛ, и с большой долей вероятности можно предположить, что Южная Корея станет самой пропускающей командой турнира.

15. Австрия

Доминик Хайнрих, Защитники: Марио Альтман Патрик Петер , Маркус Шлахер, Мартин Шумниг , Стивен Стронг, Штефан Ульмер , Клеменс Унтервегер, Лейн Вивайрос На предпоследнем месте нашего рейтинга мы расположили оборону сборной Австрии, типичной команды-лифтёра, которая в нынешнем году вернулась в элиту и будет сражаться с командой Беларуси за право закрепиться в топовом дивизионе. Защита австрийцев практически целиком представляет местный чемпионат, за исключением Штефана Ульмера из швейцарской лиги. Среди австрийских оборонцев нет звёзд, зато достаточно возрастных хоккеистов, с богатым опытом международных игр. Марио Альтман, Маркус Шлахер, Доминик Хайнрих выступают за национальную команду около 10 лет, и на турнире в Дании будут главным оплотом австрийской обороны. Интерес может вызвать Лейн Вивайрос, единственный молодой защитник сборной. Он родился в Эдмонтоне, играл в юниорских североамериканских лигах, но в последние годы выступает на родине. Состав австрийской обороны можно назвать опытным и сыгранным, но против сильнейших мировых сборных он вряд ли окажется конкурентоспособным.

14. Беларусь

Роман Дюков, Степан Фальковский, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Никита Устиненко, Защитники: Владимир Денисов Павел Воробей Главный тренер белорусской сборной Дэйв Льюис на турнире в Дании будет располагать весьма молодой линией обороны. Роль опытных «дядек-наставников» сыграют Владимир Денисов, много поигравший в КХЛ, а сейчас выступающий в Финляндии, и Дмитрий Коробов из минского «Динамо». В остальном защитная линия белорусов состоит из ребят не старше 23 лет. Кристиан Хенкель и Евгений Лисовец не первый год выступают в КХЛ за минское «Динамо», в «Куньлуне» прошлый сезон провёл 20-летний Павел Воробей. В белорусском клубе нашей лиге начинали чемпионат и Роман Дюков с Никитой Устиненко, но затем оказались в ВХЛ и чемпионате Беларуси соответственно. Особый интерес вызывает, пожалуй, только Степан Фальковский. Габаритный молодой защитник уже третий год проводит в Северной Америке, где показывал неплохую результативность в юниорских лигах, а прошлый сезон провёл в АХЛ. В целом, линия обороны белорусов не должна доставить больших проблем практически любой атаке на чемпионате мира, но других кадров в распоряжении Льюиса попросту нет.

13. Норвегия

Защитники: Александр Бонсаксен, Кристиан Булль, Стефан Эспеланд , Юнас Холёс, Йоханнес Йоханнесен , Виллиам Стрём, Деннис Свеум Даниэль Сёрвик Сборная Норвегии традиционно не сможет похвастать хорошим подбором игроков на мировом форуме. В Дании не будет главной звезды скандинавов Патрика Торесена , ну а в защите у норвежцев никогда не было выдающихся личностей. На роль лидера обороны может претендовать Юнас Холёс, отыгравший в своё время два сезона за «Локомотив», а сейчас выступающий в Швейцарии. Что касается других защитников, то и Бонсаксен, и Эспеланд, и Свеум, и Стрём достаточно опытные хоккеисты, но их уровень вряд ли можно назвать средним даже по меркам европейских чемпионатов. Из всех приглашённых Петтером Торесеном оборонцев выделяется разве что 21-летний Кристиан Булль. Во-первых, защитника «Сторхамара» выделяет юный по сравнению с коллегами возраст и это будет его первый чемпионат мира, а во-вторых — в плане статистики Булль провёл лучший клубный сезон среди других игроков обороны норвежцев.

12. Франция

Защитники: Юго Галле, Жонатан Жаниль , Антонен Манавьян, Йоанн Овитю , Дамьен Ро, Томас Тери, Флорьян Шакиашвили, Кевин Экефей По большому счёту, уровень защиты «трёхцветных» будет не сильно отличаться от той же Беларуси или Норвегии, но место повыше в рейтинге оборонцев французы заслужили за счёт присутствия игрока из НХЛ. Йоанн Овитю в прошедшем сезоне не являлся лидером «Эдмонтона», да и вообще пропустил большую часть чемпионата, но случайных людей за океаном, как правило, не держат. Помимо Овитю во французской защите достаточно опытных хоккеистов, но тот факт, что на протяжении всей карьеры они выступают в средненьком местном чемпионате, может исчерпывающе рассказать об их уровне. При этом Жаниль, Манавьян, Шакиашвили, Экефей не первый год играют и в сборной, не раз приезжали на чемпионаты мира, и сыгранности французской обороне будет не занимать. Как и у многих других сборных, в составе Франции есть защитник на перспективу. 20-летний Юго Галле уже попробовал себя в североамериканской хоккейной лиге, сейчас выступает в Финляндии за молодёжную команду «ТПС», а в национальные команды разных возрастов ему открыты двери ещё с 14-летнего возраста.

11. Латвия

Защитники: Увис Балинскис Оскарс Цибульскис , Ральфс Фрейбергс, Гунтис Галвиньш , Кристианс Рубинс, Эдгарс Сиксна , Кристапс Сотниекс, Кристапс Зиле Латвийская оборона на ЧМ-2018 будет представлять сплав опытных хоккеистов и подрастающего поколения. Из известных фамилий в Дании мы увидим Гунтиса Галвиньша, дебютировавшего на мировых форумах ещё в 2004 году, Оскарса Цибульскиса, который прошлым летом сменил КХЛ на чешскую Экстралигу и выступил там достаточно успешно, а также Кристапса Сотниекса, большую часть сезона пропустившего из-за травмы. Не первый раз защищать цвета сборной будет и Ральфс Фрейбергс, отыгравший в своё время шесть сезонов за океаном, но так и не сумевший пробиться в НХЛ, а также Эдгарс Сиксна, который в последние четыре года прописался в ВХЛ. Но ветеранов сборной на этом турнире будут подпирать и молодые латвийские игроки обороны. Достаточно неплохой сезон в рижском «Динамо» получился у 20-летнего Кристапса Зиле, также место в основе команды заработал Балинскис, который старше Зиле на год. В целом, главный тренер латвийцев Боб Хартли может быть доволен подбором игроков в защите, провалиться оборона Латвии в Дании не должна.

10. Германия

Бьёрн Крупп, Оливер Мебус, Йонас Мюллер, Мориц Мюллер, Деннис Зайденберг, Защитники: Бернхард Эбнер, Корбиниан Хольцер Янник Зайденберг Немцы традиционно везут на чемпионат мира довольно возрастную и опытную линию защитников. Лидерами в ней станут братья Деннис и Янник Зайденберги. Первый завершает свою заокеанскую карьеру, в которую вошло 16 сезонов, но в минувшем чемпионате 36-летний Зайденберг-старший провёл лишь 28 матчей. Его младший брат Янник, напротив, никогда не покидал пределов немецкого чемпионата и в свои 34 года является ведущим защитником хоккейной лиги Германии. Ещё одним представителем НХЛ станет Корбиниан Хольцер, играющий за океаном с 2010 года. Однако его успешные попытки пробиться в состав «Торонто», а затем «Анахайма» носили лишь эпизодический характер, и гораздо больше времени Хольцер провёл в АХЛ, где также не мог похвастать завидной статистикой. Остальные немецкие защитники представляют местный чемпионат. Бьёрн Крупп, а также Йонас и Мориц Мюллеры добывали для Германии серебро Олимпиады несколько месяцев назад, а вот для Бернхарда Эбнера и Оливера Мебуса турнир в Дании станет дебютным чемпионатом мира в карьере. При этом оба защитника давно играют в чемпионате Германии, но внимание тренера национальной сборной привлекли только сейчас.

9. Дания

Йеспер Йенсен, Даниэль Нильсен, Эмиль Кристенсен, Филип Ларсен, Стефан Лассен, Матиас Лассен, Защитники: Николас Йенсен Оливер Лауридсен Сборная Дании на домашний чемпионат собрала весьма крепкую команду, в которой очень неплохо для сборной-середняка выглядит защитная линия. Всего один хоккеист представляет чемпионат Дании, но назвать Даниэля Нильсена слабым звеном национальной команды язык не поворачивается. Это самый возрастной хоккеист сборной, в 37 лет провёл на высоком уровне клубный сезон за родной «Хернинг», а на международной арене Нильсен может похвастать громадным опытом. Первый раз на чемпионате мира он сыграл ещё в 2001 году, помог своей сборной выиграть турнир первого дивизиона и пробиться в элиту, и с тех пор Дания ни разу не покидала пул сильнейших, а для Нильсена домашний чемпионат станет тринадцатым в карьере. Целый ряд датских защитников выступает в ведущих европейских первенствах. В Финляндии играют Эмиль Кристенсен и Стефан Лассен, ставший в минувшем сезоне капитаном команды «Пеликанс». Матиас Лассен уже несколько сезонов представляет шведский чемпионат, а Николас Йенсен играет в Германии и, кстати, является одним из самых жёстких и грубых игроков немецкого чемпионата.

Но лидерами защиты датчан должны стать игроки из КХЛ. Йеспер Йенсен и Оливер Лауридсен уже несколько сезонов успешно выступают за «Йокерит», а главной звездой в этой линии у сборной Дании станет Филип Ларсен, один из самых результативных и забивных защитников нашего чемпионата.

8. Швейцария

Михаэль Фора, Мирко Мюллер, Защитники: Рафаэль Диас Лукас Фрик , Йоэль Дженацци, Дин Кукан Йонас Зигенталер , Дэйв Суттер, Рамон Унтерзандер Швейцарская линия обороны укомплектована примерно на том же уровне, что и у датчан с немцами, более высокое место рейтинга выдано скорее авансом. Лидером здесь должен стать опытный Рафаэль Диас, поигравший в своё время в НХЛ, а сейчас являющийся капитаном родного «Цуга». Лучшую лигу мира у швейцарцев представляют Дин Кукан и Мирко Мюллер, но оба защитника пока только пытаются закрепиться в НХЛ и в этом сезоне прошли через фарм-клубы «Коламбуса» и «Нью-Джерси». Начинает покорять Америку и Йонас Зигенталер, но 20-летний защитник пока имеет только опыт игры в АХЛ. Остальные оборонцы сборной Швейцарии представляют местный чемпионат. Сильный сезон за «Лозанну» провёл Йоэль Дженацци, ненамного в плане результативности от него отстал Рамон Унтерзандер из «Берна». Михаэль Фора в 22 года заслужил право стать капитаном «Амбри-Пиотты», отыграл чемпионат на подобающем уровне и теперь дебютирует в сборной на крупном турнире. Такими же новичками в национальной команде станут перспективный защитник «Лозанны» Лукас Фрик и уроженец Камеруна Дэйв Суттер.

7. Словакия

Марио Грман, Адам Яношик, Кристиан Ярош, Защитники: Михал Чайковски Марек Дялога , Мартин Фегервары, Доминик Граняк Андрей Секера Сборная Словакии в последнее время испытывает проблемы с кадрами, но на турнире в Дании Крэйг Рэмзи сможет рассчитывать на проверенных ребят, по крайней мере, в линии обороны. Приедет на мировой форум опытнейший Доминик Граняк, выступающий сейчас в чешском чемпионате. Лучшие годы возрастного защитника остались позади, но он ещё может принести пользу своей сборной. Те же слова можно сказать и про Андрея Секеру, немало поигравшего в НХЛ. Усилят сборную и Михал Чайковски с Мареком Дялогой, прекрасно известные нам по выступлениям в КХЛ. Последние чемпионаты мира для словаков не обходятся без Адама Яношика из чешского чемпионата. Интересно будет понаблюдать и за молодым поколением словацких защитников. Пока их игра на клубном уровне далека от идеала, но вызов в сборную они уже заработали. Кристиан Ярош большую часть сезона провёл в АХЛ, хотя и успел дебютировать в НХЛ двумя матчами за «Оттаву». 21-летний Марио Грман пробует себя в чемпионате Чехии, а для Мартина Фегервары в Дании будут настоящие смотрины. 18-летний защитник «ХВ-71» считается весьма перспективным хоккеистом и входит в число топовых проспектов будущего драфта НХЛ.

6. Чехия

Коннор Мёрфи, Джордан Истерли, 5. США Защитники: Уилл Батчер , Куинн Хьюз, Ник Дженсен, Алек Мартинес Нил Пионк Сборная США в кои-то веки решила выставить на чемпионат мира серьёзный состав, а не обкатывать ребят из студенческих лиг. Впрочем, в линии обороны американцев на ЧМ-2018 есть одно исключение. 18-летний Куинн Хьюз представляет университет Мичигана, но его статистика в NCAA позволяет говорить о нём, как о боевой единице. В остальном же в распоряжении главного тренера сборной США Джеффа Блашила настоящие энхаэловцы. Здесь и опытнейший Алек Мартинес, уже почти десять лет играющий в «Лос-Анджелесе» и парочка из «Чикаго» в составе Коннора Мёрфи и Джордана Истерли, и пробившийся наконец в основу «Детройта» Ник Дженсен.

Особняком среди американских защитников стоит Уилл Батчер. Только в этом сезоне перешедший из студенческого хоккея в НХЛ, Батчер показал выдающуюся игру за «Нью-Джерси» и помог «дьяволам» выйти в плей-офф. На чемпионате мира от этого защитника будет исходить не меньшая угроза, чем от некоторых форвардов.

4. Канада

Очень интересную линию обороны на ЧМ-2018 везёт сборная Канады. Для Райана Пулока, Дарнелла Нурса, Джоэла Эдмундсона этот турнир станет первым за национальную команду, и эти игроки, всегда находившиеся в тени более звёздных коллег, клубным сезоном заслужили этот шанс. Райан Мюррей пока никак не может разыграться за «Коламбус», но у него уже есть золото ЧМ-2016, а также он играл на Кубке Мира. Довольно результативно сыграл за «Оттаву» ещё один новичок сборной Тома Шабо , ну а лидерами канадской обороны станут Аарон Экблад и Колтон Парэйко. Оба этих защитника лидеры своих клубов и в Дании мы вправе ждать от них яркой игры.

3. Россия

Попадание в сборную Владислава Гаврикова, Никиты Нестерова и Богдана Киселевича не вызывало никаких сомнений, это признанные лидеры среди российских защитников. Егор Яковлев также играл на Олимпиаде, а вот Динар Хафизуллин всё время находился в обойме сборной, но на крупные турниры до сих пор не ездил, а сейчас, наконец, получил шанс. Что касается Алексея Береглазова и Никиты Трямкина, то оба защитника провели хороший клубный сезон, и их присутствие в Дании выглядит заслуженным и логичным.

2. Финляндия

Очень сильный состав защитников на чемпионат мира выставила финская сборная. Даже без усиления из НХЛ эта линия команды Суоми выглядела бы внушительно, а приезд Юлиуса Хонки и Маркуса Нутиваары сделал её ещё лучше. Хонка, правда, в составе «Далласа» не так результативен, как в АХЛ, а вот Нутиваара провёл пока лучший сезон в карьере за «Коламбус». За океаном выступает и Вилле Покка, стабильно набирающий очки в АХЛ, но дебют в НХЛ серебряному призёру ЧМ-2016 придётся отложить как минимум до следующего сезона. Уже традиционно выделяем в финской сборной 18-летнего Миро Хейсканена, которого уже летом ждут в «Далласе», и выступление в Дании может ускорить этот переезд. Несколько финских защитников выступают в родном чемпионате: Койвисто, Миккола и Риикола провели отличный сезон за свои клубы и их появление в сборной неудивительно. КХЛ в линии финской обороны представлена только одним хоккеистом. Томми Кивистё — типичный защитник-домосед — уже третий год играет в нашей лиге, а последний чемпионат отыграл в «Йокерите».

1. Швеция

Оливер Экман-Ларссон, Эрик Густафссон, Джон Клингберг, Защитники: Адам Альмквист Адам Ларссон , Хампус Линдхольм, Лоуренс Пилут, Микаэль Викстранд Лидер нашего рейтинга обороны — сборная Швеции. Скандинавы едут в Данию защищать чемпионский титул, и с таким составом оборонцев шансы на успех существенно возрастают. Сразу 5 человек представляют НХЛ — больше только у сборных США и Канады. Особняком стоит, конечно, великолепный Джон Клингберг, набравший под 70 очков в минувшей «регулярке» НХЛ за «Даллас». Оливер Экман-Ларссон хоть и выступает в аутсайдере НХЛ «Аризоне», но свой высокий уровень держит в каждом сезоне. Не так ярко, но тоже весьма качественно провели чемпионат Хампус Линдхольм из «Анахайма», Адам Ларссон из «Эдмонтона», Эрик Густафссон из «Чикаго».