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«Сельта» отстранила Мора от тренировок
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«Сельта» отстранила Мора от тренировок 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Сельта» отстранила турецкого нападающего Эмре Мора от тренировок с командой до конца текущего сезона.
Как сообщает AS, такое решение было принято главным тренером «Сельты» Хуаном Карлосом Унсуэ из-за проблем Мора с дисциплиной.
Отмечается, что это уже второй подобный случай за последний месяц, и дальнейшая карьера Мора в «Сельте» находится под вопросом. Не исключен вариант, при котором турецкий футболист больше не сыграет за «Сельту».
20-летний Мор, который перебрался в Испанию из дортмундской «Боруссии» прошлым летом, в нынешнем сезоне провел за команду 23 матча в испанской Примере и забил 1 гол.
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