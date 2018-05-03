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Рассел Кроу — Юргену Клоппу: «Никогда не зовите фаната „Лидса“ для работы на „Ливерпуль“
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Рассел Кроу — Юргену Клоппу: «Никогда не зовите фаната „Лидса“ для работы на „Ливерпуль“ 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Известный актер Рассел Кроу во второй раз обратился к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы» (2:4). Перед игрой австралиец заявил, что будет болеть за римлян несмотря на том, что наставник «красных» в предматчевом комментарии пошутил, что Кроу, известный по роли в фильме «Гладиатор», сыграет за английскую команду в полузащите.
"Ну, ну… уроки, которые извлек Юрген Клопп: 1. Никогда не вызывайте человека «Лидса» для работы на «Ливерпуль»; 2. Когда вы отправляетесь играть против «Ромы», не вспоминайте о «Гладиаторе». Помимо этого… Поздравляю! Удачи в финале", — написал Кроу в Твиттере.
Well, well … lessons to learn Jürgen Klopp.. 1. Never call out an @LUFC man for an @LFC job. 2. When traveling away to @OfficialASRoma do not invoke the memory of Gladiator. Aside from that …Congratulations! Good luck in the final. #SeanCox @DanMacPherson
— Russell Crowe (@russellcrowe) 2 мая 2018 г.
Рома — Ливерпуль
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