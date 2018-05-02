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Прошла жеребьевка групповой стадии Overwatch World Cup
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Прошла жеребьевка групповой стадии Overwatch World Cup 

GameGuru 34 минуты назад
Фото: GameGuru
По завершению девятого соревновательного сезона в Overwatch определились 20 команд-участниц групповой стадии Чемпионата Мира. Напомним, что четыре команды автоматически прошли в эту стадию, т.к. в их странах будут проходить матчи этой стадии соревнований. Ими стали: Южная Корея, США, Франция и Тайланд.
Все 24 страны были поделены на 4 группы по 6 команд. Две лучшие пройдут в финальную стадию, т.е. на BlizzCon 2018, где они сразятся за Кубок Мира или, что более вероятно, звание «лучшие после Южной Кореи». Представители этой страны без шансов для преследователей выигрывали турнир два года подряд.
Россия будет играть в одной группе с Южной Кореей, с которой встретится уже третий год подряд. На Чемпионате Мира 2016 страны бились в финале, а год спустя также в отборочных соревнованиях.
Стадия в Южной Корее
Южная КореяФинляндияРоссияЯпонияГонконгКитайский ТайбэйГруппа США  Стадия в США  СШАКанадаНорвегияБразилияАвстрияШвейцарияГруппа Таиланда
Стадия в Таиланде
ТайландШвецияКитайДанияИспанияАвстралия
Стадия во Франции
ФранцияВеликобританияГерманияНидерландыИталияПольша
BlizzCon пройдёт с 2 по 3 ноября 2018 года в Анахайме.
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