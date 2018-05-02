Дмитрий Гунько: В начале второго тайма ужасно заиграли в обороне 

«Первый тайм мы провели довольно неплохо: создавали моменты и справлялись с быстрыми атаками, которые пытались организовать гости, имевшие в составе двух быстрых футболистов.
После 15 минут в раздевалке мы в начале второго тайма ужасно заиграли в обороне. Судя по всему, сказалось давление, связанное с тем, что команда борется за выживание.
Однако в итоге повторился сценарий матча в Санкт-Петербурге. Нам, как и и во встрече первого круга, удалось забить второй гол и сравнять счет», — приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака».