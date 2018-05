Дэвид Бекхэм отметил 43-летие новой татуировкой

Теперь на голове футболиста в прямом смысле — целая Вселенная.

Отметивший 43-й день рождения 2 мая футболист Дэвид Бекхэм привлек внимание СМИ оригинальным хобби — украшать себя татуировками. Предположительно, на теле футболиста около 40 татуировок, а теперь на самом видном месте — коротко стриженной голове — Дэвид набил вселенную, но не классическую, а собственную. В центре рисунка похожая на Юпитер планета, вокруг которой по своеобразным орбитам вращаются еще несколько планет.

Новая картинка-тату появилась на левой части головы футболиста и вполне заметна, так как он вернулся к модному в 2000-ых ирокезу вместо классических мужских стрижек.

Бекхэм был одним из тех, кто задал тренд на татуировки среди футболистов, а его нательные рисунки демонстрируют современную эволюцию татуировки как модного аксессуара.

В истории Дэвида тату появились после рождения его первого сына в 1999 году. Тогда он сделал на теле надпись «BROOKLYN» внизу спины. Затем продолжил набивать на себе ангела-хранителя, имя жены (с ошибкой) на хинди, некоторые римские цифры, Иисуса по дороге на крестные муки, Иисуса, поднятого тремя херувимами, символизирующими сыновей футболиста.

Бекхэм не единственная знаменитость, украсившая себя татуировками. На теле Бритни Спирс есть крест, фея, несколько губ, розовые кости, звезда и китайские символы. У Саманты Камерон — бизнесвумен и супруги экс-премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона — есть тату дельфина на лодыжке.

Можно ли пристраститься к татуировкам? Быть может, это своего рода зависимость, задается вопросом британская The Guardian , обратившись к профессору психологии Вирену Свами (Viren Swami) из Университета Энглия Раскин, на теле которого есть тату-цветы, птица и рисунок из юности, который он мечтает удалить.

— Зависимость — очень широкий термин. Вы можете быть склонны к боли или к удовольствию от комментариев к вашим татуировкам, или к удовольствию изобразительного искусства на вашей коже, — уверен специалист.

По мнению профессора, тату на видном месте до 80-х годов ХХ века, возможно, могло вас выделить и создать некий стиль среди поклонников тату-искусства. Тогда люди с тату ассоциировались с образом агрессивного курящего человека, злоупотребляющего алкоголем и запрещенными веществами, авантюрные и склонные к риску. Теперь, когда вы видите человека с татуировкой, перед вами зачастую среднестатистический житель города.

— Когда кто-то впервые наносит татуировку, изображение на теле временно наполняет их уверенностью в собственной уникальности. Конечно, к этому легко привыкнуть и впасть в зависимость, — пояснил профессор Свами.

