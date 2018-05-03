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«Ливерпуль» установил рекорд результативности в одном розыгрыше ЛЧ, превзойдя достижение «Барселоны»
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«Ливерпуль» установил рекорд результативности в одном розыгрыше ЛЧ, превзойдя достижение «Барселоны» 

RT на русском 1 час назад
Забив два мяча в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов с итальянской «Ромой», проигранном со счётом 2:4, английский «Ливерпуль» установил рекорд результативности турнира в отдельно взятом сезоне.
Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В 14 поединках текущего розыгрыша ЛЧ футболисты «Ливерпуля» забили в общей сложности 46 мячей. Предыдущее достижение принадлежало испанской «Барселоне», в сезоне-1999/2000 45 раз поразившей ворота своих соперников на международной арене.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл «Роме», но пробился в финал Лиги чемпионов.
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