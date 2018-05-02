Лидерами весенней окружной спартакиады допризывной молодежи стала команда из Текстильщиков

Весенняя окружная спартакиада молодежи допризывного возраста состоялась на территории района Лефортово — на стадионе «Энергия» и бассейне СТЦ МЭИ.

Участниками традиционных весенних соревнований стали ребята в возрасте 16-17 лет из 11 районов Юго-Восточного округа. Юношам предстояло совершить заплыв на 50 метров, посоревноваться в подтягивании, метании гранаты и беге на 100 и 1 000 метров.

Кроме того, молодые люди приняли участие в Открытом фестивале по приему нормативов испытаний ВФСК «ГТО», посвященном Дню воинской славы. Ребята подтягивались на высокой перекладине, делали наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, выполняли нормативы по стрельбе из пневматического оружия, метанию гранаты, подъему туловища из положения лежа, бегу.

В итоге была определена тройка лидеров соревнований. Первое место завоевала команда допризывников района Текстильщики, второе — у района Выхино-Жулебино, третье — у команды из района Южнопортовый.